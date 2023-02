Torna il calcio di Europa League, giovedì 23 febbario 2023 con le gare di ritorno degli ottavi di finale. Pronostico Midtjylland-Sporting Lisbona di Europa League del 23/02/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, il risultato finale e le probabili formazioni per questo incontro.

Partita di andata come è terminata?

La partita di andata si è giocata la scorsa settimana allo stadio José Alvalade di Lisbona ed è terminata sul risultato di 1 a 1. La squadra danese del Midtjylland si era portata in vantaggio al 77° esimo del secondo tempo, con la rete messa a segno da Ashour.

Il pareggio dello Sporting Lisbona è arrivato in pieno recupero al 94 esimo ed è stato messo a segno da Coates, che ha fatto terminare la partita in parità.

Probabili formazioni Midtjylland-Sporting Lisbona

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Inacio, Coates, Reis; Bellerin, Goncalves, Ugarte, Santos; Edwards, Trincao, Chermiti.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Andersson, Gartenmann, Juninho, Paulinho; Olsson, Martinez, Sorensen; Isaksen, Beetson, Chilufya.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è lo Sporting Lisbona la squadra favorita per la vittoria della partita. Il segno 2 è offerto a quota 1.85 su Sisal e a 1.87 su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.50, la vittoria interna a 4.50.

Pronostico Midtjylland-Sporting Lisbona di Europa League del 23/02/2023

Lo Sporting Lisbona è sicuramente favorito per la vittoria del match, ma attenzione al Midtjylland, squadra imprevedibile che in casa soprattutto in Europa League si esalta molto. Pronostico 1X.