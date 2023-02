La Juventus, torna in campo in Francia, per gli ottavi di finale di Europa League, giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 18.45, ospite del Nantes. Pronostico Nantes-Juventus di giovedì 23 febbraio 2023, scopri le probabili formazioni, le quote offerte dai bookmaker e il possibile risultato finale.

Partita di andata come è terminata?

La partita di andata tra Juventus e Nantes è terminata 1 a 1, ma con tantissimo rammarico per i bianconeri, che hanno centrato due traverse e si sono visti incredibilmente negare un rigore al 98° dal pessimo arbitro portoghese.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri, era passata in vantaggio al 13° del primo tempo con una bella rete messa a segno da Vlahovic, ma ha subito il pareggio al 60°, rete segnata da Blas per il Nantes.

Probabili formazioni Nantes-Juventus

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed

Juventus (3-4-3): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic; Di Maria, Chiesa, Vlahovic

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono la Juventus nettamente favorita per la vittoria del match. Il segno 2 è offerto a quota 1.85 sisa su Starcasinò che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria interna del Nantes offerta a 4.40.

Pronostico Nantes-Juventus di giovedì 23 febbraio 2023

La Juventus se arriva in Francia con lo spirito giusto, non dovrebbe avere difficoltà a superare il Nantes, squadra che lo ricordiamo naviga a metà classifica nel campionato francese di Ligue 1. Pronostico 2