Torna in campo la Roma, giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 21, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. Pronostico Roma-Salisburgo, match di ritorno di Europa League, le probabili formazioni, le quote offerte dai bookmaker e il nostro possibile risultato finale.

Come si è conclusa la partita di andata?

La partita di andata disputata in Austria, ha visto trionfare i padroni di casa del Salisburgo, allenati dal tecnico Matthias Jaissle, in testa al campionato austriaco di Bundesliga, per 1 rete a 0.

La rete decisiva è stata messa nelle fasi finali della partita, al minuto 88 da Capaldo, dopo che la Roma aveva disputato una buona partita con molte occasioni per poter passare in vantaggio.

Probabili formazioni Roma-Salisburgo

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti. Allenatore: José Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Solet, Wober; Sucic, Seiwald, Kjaergaard; Adamu; Sesko, Okafor. Allenatore: Matthias Jaissle.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la Roma la squadra favorita per la vittoria del match. Il segno 1 è offerto vincente a quota 1.65 su Starcasinò e a 1.68 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.75, la vittoria del Salisburgo pagata a quota 5.70.

Pronostico Roma-Salisburgo, match di ritorno di Europa League

Vista anche la gara di andata, la Roma secondo noi è più squadra del Salisburgo e potrebbe ribaltare l’esito negativo della partita di andata vincendo allo Stadio olimpico. Pronostico 1

Per quel che concerne il Risultato Finale del match vi proponiamo tre risultati che a noi piacciono molto 2-0 -2-1 o 1 a 0.