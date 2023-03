Giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21 è in programma il match di calcio tra Juventus e Friburgo, valido per l’andata degli ottavi di finale in Europa League. Pronostico Juventus-Friburgo, match di Europa League del 9 marzo 2023, scopri le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo incontro.

Lo stato di forma delle squadre

La Juventus arriva a questa gara di andata degli ottavi di finale di calcio in Europa League, dopo aver superato nello scorso turno i francesi del Nantes, pareggiando 1 a 1 a Torino e poi vincendo nettamente in Francia per 3 a 0.

Gli uomini allenati da Massilimilano Allegri, vengono dalla immeritata sconfitta subita in Serie A, a Roma per 1 a 0, dove i bianconeri hanno colpito 3 pali, che ha interrotto una striscia di 4 successi consecutivi.

La squadra tedesca del Friburgo, arriva a questa gara di andata degli ottavi di Europa League,senza essere passata dai sediceimi di finale. In Bundesliga, sono quarti in classifica con 42 punti, a pari merito con il Lipsia e a meno 7 dalle due capoliste, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Le probabili formazioni di Juventus-Friburgo

Juventus(3-4-3): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Kostic, Chiesa, Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri

Friburgo(42-3-1): Flekken, Sildillia, Ginter, Lienhart, Kubler, Eggestein, Doan, Hofler, Grifo, Sallai, Holer. Allenatore Streich

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la Juventus la squadra favorita per il successo. Il segno 1 infatti è giocato a quota 1.65 sia su Starcasinò che su Sisal, il pareggio offerta a quota 3.75, mentre il segno 2 bancato a quota 5.50.

Pronostico Juventus-Friburgo, match di Europa League del 9 marzo 2023

Partita non facile per la Juventus, contro un Friburgo solido e quarto in Bundesliga. Crediamo però che la Juve farà pesare il fattore casa e riuscirà ad imporsi. Pronostico 1

