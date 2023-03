Sporting Lisbona-Arsenal, match di andata degli ottavi di finale di Europa League, è in programma giovedì 9 marzo 2023 alle ore 18.45. Pronostico Sporting Lisbona-Arsenal di Europa League del 09/03/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni per questo match.

Lo stato di forma delle squadre

Lo Sporting Lisbona arriva a questa andata degli ottavi di finale di Europa League, dopo aver superato nei sedicesimi, la formazione danese del Midtjylland, pareggiando 1 a 1 trasferta e vincendo per 4 a 0 in casa.

Nel campionato portoghese di Primeira Liga, lo Sporting è al quarto posto in classifica con 47 punti, a meno 15 punti dalla capolista Benfica. Nell’ultima giornata di campionato giocata è arrivato un successo in trasferta contro la Portimonense per 1 a 0.

La squadra londinese dell’Arsenal, arriva in Portogallo in testa alla Premier League inglese, con 63 punti, 5 di vantaggio sul Manchester City secondo.

Gli uomini allenati dal tecnico spagnolo Mikel Arteta, hanno saltato il turno dei sedicesimi di finale, essendosi qualificati direttamente per gli ottavi di finale dopo la fase a gironi.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Arsenal

SPORTING LISBONA: Ribeiro, Coates, André Pinto, Bruno Fernandes, Acuna, Montero, Ristovski, Battaglia, Nani, Petrovic, Gudelj

ARSENAL: Leno, Eleny, Papastathopoulos, Mkhitaryan, Ramsey, Lichtsteiner, Aubameyang, Holding, Welbeck, Guendouzi, Xhaka

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita molto equlibrata. La vittoria dei padroni di casa dello Sporting è bancata a quota 3.50, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria esterna dell’Arsenal è offerta a quota 2.10, sia su Sisal che su Starcasinò.

Pronostico Sporting Lisbona-Arsenal di Europa League del 09/03/2023

Partita non facile da pronosticare quella tra Sporting Lisbona e Arsenal. Sicuramente la squadra inglese, ha un organico superiore alla formazione portoghese, ma vincere a Lisbona non è mai facile. Pronostico X2

