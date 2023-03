Giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21, si gioca il match tra Siviglia-Fenerbahce, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Siviglia-Fenerbahce, il pronostico e le probabili formazioni. Scopri le quote offerte dai boookmaker per questo match.

Lo stato di forma delle squadre

Il Siviglia arriva a questa partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, dopo aver superato nei sedicesimi di finale avendo superato il PSV, vincendo 3 a 0 in casa e perdendo in trasferta in Olanda per 2 a 0.

Nel campionato spagnolo di Liga, la squadra allenata dal tecnico argentino, Jorge Sampaoli, naviga in cattive acque e in piena zona retrocessione. Nelle ultime tre partite giocate, sono arrivate due sconfitte e un pareggio in trasferta a Vallecano per 1 a 1.

La formazione del Fenerbahce, arriva in Spagna al secondo posto nella Super Lig, a meno 6 punti dalla capolista Galatasaray. La squadra turca, ha saltato il turno dei sedicesimi di finale, essendosi qualificata direttamente per gli ottavi di finale dopo la fase a gironi.

Le probabili formazioni di Siviglia-Fenerbahce

Siviglia: Bono, Navas, Nianzou, Gudelj, Acuna, Rakitic, Gueye, Jordan, Lamela, En Nesuri, Torres

Fenerbahce: Bayindir, Kadioglu, Henrique, Szalai, Lincoln, Kahveci, William Arao, Guler, Zajc, King, Joao Pedro.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiamo il successo dei padroni di casa. La vittoria interna del Siviglia è bancata quota 1.70 su Sisal e a quota 1.75 su Starcasino, il pareggio offerto a 3.60, la vittoria esterna della squadra turca pagata a quota 4.50.

Siviglia-Fenerbahce, il pronostico

Il Siviglia deve sfruttare il fattore casa, per cercare di vincere con più reti di scarto, per poi affrontare la difficile trasferta in Turchia. Il Fenerbahce di solito in trasferta non gioca come in casa. Pronostico 1

