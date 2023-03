Friburgo-Juventus, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è in programma in Germania, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 18.45. Friburgo-Juventus, il pronostico, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo match di Europa League.

Lo stato di forma delle squadre

Il Friburgo arriva a questa partita casalinga contro la Juventus, valida per gli ottavi di finale di Europa League, dopo la sconfitta subita di misura per 1 a 0 a Torino.

La squadra di casa, allenata dal tecnico Christian Streich, terza in classifica in Bundesliga, con 45 punti a pari merito con Lipsia e Union Berlino, a meno 7 dalla capolista Bayern Monaco.

La Juventus arriva in Germania, forte del risultato della gara di andata, e reduce dalla sofferta vittoria casalinga ottenuta in campionato per 4 a 2 contro la Sampdoria.

I bianconeri poi sono sempre in attesa di capire come finirà la penalizzazione di 15 punti inflitta per il caso plusvalenze, perchè la revoca di tale penalizzazione consentirebbe alla Juventus di trovarsi al secondo posto in classifica in campionato con 53 punti e in piena lotta per la prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Friburgo-Juventus

Friburgo (3-4-3): Flekken, Kubler, Ginter, Lienhart, Sidillia, Eggestein, Hofler, Gunter, Doan, Holer, Grifo

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto equlibrata. Il successo della Juventus in trasferta è offerto a quota 2.30 su Sisal e a quota 2.35 su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.10, stessa quota offerta per il successo interno del Friburgo.

Friburgo-Juventus, il pronostico

Partita non facile per la Juventus a Friburgo. La squadra di casa gioca un buon calcio e attraversa un ottimo stato di forma in Bundesliga, dove ha raccolto 11 punti nelle ultime 5 partite giocate. Per noi l’organico della Juventus è superiore, ma molto dipenderà dall’atteggiamento in campo dei bianconeri. Pronostico X2

