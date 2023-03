Giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21, scendono in campo la Real Sociedad che ospita la Roma, per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Pronostico Real Sociedad-Roma, match di Europa League del 16/03/2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questa partita.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa della Real Sociedad, arriva a quota partita in casa allo stadio Municipal de Anoeta, a San Sebastian, dopo la sconftta subita nella partita di andata a Roma per 2 a 0, con le reti della vittoria della squadra italiana, messe a segno da El Shaarawy e da Kumbulla.

Nel campionato spagnolo della Liga spagnola, la Real Sociedad è terza in classifica con 45 punti, a pari merito con l’Atletico Madrid, ma non è in un buon stato di forma, infatti nelle ultime 4 partite giocate sono arrivati 3 pareggi e una sconfitta.

La Roma arriva in Spagna, forte del risultato della gara di andata, ma con poche certezze. In campionato è arrivata la sconfitta interna subita 4 a 3 ad opera del Sassuolo, che ha lasciato molto amareggiati i tifosi, dopo la già brutta prestazione vista a cremona, dove i giallorossi furono piegati dalla Cremonese per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Roma

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico, Méndez, Zubimendi, Merino, Kubo, Oyarzabal, Sorloth

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiano il successo della Real Sociedad. Segno 1 offerto a quota 2.10 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.25, la vittoria della Roma bancata a quota 3.60.

Pronostico Real Sociedad-Roma

Partita molto complessa quella della Roma in casa della Real Sociedad. La squadra spagnola dispone di un ottimo organico e ha giocato una discreta gara anche a Roma, ma non ha saputo sfruttare le diverse occasioni create. La Roma deve sfruttare le due reti di vantaggio e giocare con la testa, e non disputare una partita come quella giocata contro il Sassuolo. Pronostico 1X

