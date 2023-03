Ferencvaros-Leverkusen, ritorno degli ottavi di calcio in Europa Legaue, in programma giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21. Pronostico Ferencvaros-Leverkusen, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di Europa League.

Lo stato di forma delle squadre

Il Ferencvaros, arriva a questo match contro il Leverkusen, valido per gli ottavi di finale di Europa League, dopo la sconfitta subita nella gara di andata per 2 a 0, con le reti segnate da Demirbay e Tapsoba.

La formazione di casa, allenata dal tecnico Stanislav Čerčesov, è nettamente in testa al campionato unghesere di calcio, con 11 punti di vantaggio sul Kecskemeti, ma è reduce dalla sconfitta interna per 2 a 1 contro il Puskas Academy.

Il Leverkusen arriva in Ungheria, forte della gara di andata vinte per 2 a 0. Nel campionato tedesco di Bundesliga, la formazione del Leverkusen è nona in classifica e ha vinto le ultime due partite giocate contro Hertha e Weder Brema.

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Leverkusen

Ferencvaros: Dibusz, Botka, Knoester, Abena, Civic, Vecsei, Esiti, Gojak, Marquinhos, Traore, Mmaee

Leverkusen: Hradecky, Kossounou, Tapsoba, Tah, Hincapie, Firmpong, Amiri, Demirbay, Wirtz, Diaby, Azmoun

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono la vittoria della squadra del Leverkusen favorita. Segno 2 offerto a quota 1.90 su Sisal e su Starcasinò, il pareggio giocato a 3.50, stessa quota offerta per la vittoria interna del Ferencvaros.

Pronostico Ferencvaros-Leverkusen

La squadra di casa dovrà attaccare per tutti i 90 minuti per ribaltare la sconfitta subita nella partita di andata. Il nostro pronostico prevede una partita equilibrata. Pronostico 1X

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione