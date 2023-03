Quote Quarti di finale Europa League. Il Manchester United rimane la favorita dalle quote antepost, ma poi ci sono le italiane, Juventus e Roma, che hanno pescato Sporting Lisbona e Feyenoord ai quarti. Vediamo anche la Conference League con il sorteggio della Fiorentina, e tutte le quote aggiornate.

Quote Quarti di finale Europa League: le avversarie di Juve e Roma

Vediamo gli accoppiamenti dell’urna di Nyon per i quarti di Europa League. La Juventus affronterà lo Sporting Lisbona (andata a Torino), mentre la Roma giocherà contro il Feyenoord (andata in Olanda) nel remake della finale di Conference League della stagione passata. L’andata dei quarti di finale è in programma giovedì 13 aprile, mentre il ritorno si disputerà una settimana più tardi, giovedì 20. Il sorteggio dei quarti ha definito anche gli accoppiamenti delle semifinali. Il tabellone, in vista della finalissima in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest, è ora completo.

La Juventus, se dovesse qualificarsi alle semifinali, affronterebbe una tra Manchester United e Siviglia. La Roma, invece, se la vedrebbe con la vincente del quarto di finale tra Bayer Leverkusen e Union Saint Gilloise.

Quote Quarti di finale Europa League: altre sfide, programma e quote

Manchester United-Siviglia

Juventus-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise

Feyenoord-Roma

EUROPA LEAGUE: LE DATE DI QUARTI E SEMIFINALI

Andata quarti di finale

13 aprile

Ritorno quarti di finale

20 aprile

Andata semifinali

11 maggio

Ritorno semifinali

18 maggio

Finale

31 maggio a Budapest

Comparatore quote antepost per la vittoria finale dell’Europa League. Manchester United sempre avanti, ma poi arrivano Juve e Roma.

Conference League: la Fiorentina pesca il Lech Poznan

L’urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti dei quarti di finale dell’edizione 2022-23 di Conference League: la Fiorentina, che agli ottavi ha eliminato il Sivasspor restando così l’unica squadra italiana ancora in corsa, affronterà il Lech Poznan. Il match di andata si giocherà giovedì 13 aprile in Polonia, il ritorno è invece fissato per giovedì 20 aprile a Firenze.

Questi gli altri accoppiamenti: Gent-West Ham, Anderlecht-AZ Alkmaar e Basilea-Nizza. Definito anche l’accoppiamento delle semifinali: la Fiorentina, in caso di qualificazione, affronterebbe una tra Basilea e Nizza. La finale di Conference League si giocherà all’Eden Arena di Praga il 7 giugno.

CONFERENCE LEAGUE: LE DATE DI QUARTI E SEMIFINALI

Andata quarti di finale

13 aprile

Ritorno quarti di finale

20 aprile

Andata semifinali

11 maggio

Ritorno semifinali

18 maggio

Finale

7 giugno a Praga

