Giovedì 13 aprile, alle ore 18.45 è in programma il match tra la formazione di casa del Feyenoord che ospita la Roma, per il match di andata dei quarti di finale in Europa League. Pronostico Feyenoord-Roma, quote scommesse e probabili formazioni per questo incontro di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

La formazione di casa del Feyenoord di Rotterdam, arriva a questa partita di andata dei quarti di finale di Europa League, al comando del campionato olandese di Eredivisie ,con 8 punti di vantaggio su Ajax e PSV seconde.

In Europa League, la formazione olandese, si è qualificata ai quarti di finale superando negli ottavi la squadra ucraina dello Shaktar, pareggiando per 1 a 1 in trasferta e vincendo per 7 a 1 la gara casalinga.

La Roma arriva a questa importante partita di Coppe, al terzo posto in campionato con 53 punti, uno in più del Milan quarto e due in più sull’Inter quinta e reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Sampdoria e Torino.

La squadra giallorossa si è qualificata per questa partita dei quarti di finale in Europa League, superando nel precedente turno la formazione spagnola della Real Sociedad, vincedo a Roma per 2 a 0 e pareggiando 0 a 0 in Spagna.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

Feyenoord: (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer; Jahanbakhsh, Szymanski, Idrissi; Gimenez. Allenatore Slot.

Roma: (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho.

Quote offerte dai bookmaker

I bookmaker si aspettano una partita in equilibrio quella tra Feyenoord e Roma. Segno 1 offerto vincente a quota 2.30 sia su Starcasinò che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.20, mentre il successo esterno della squadra capitolina è inserito in lavagna a quota 3.30.

Pronostico Feyenoord-Roma

La squadra di casa del Feyenoord Rotterdam ha praticamente vinto il campionato olandese e si presenta a questa gara di andata in forma e il fattore casa potrebbe favorite gli olandese al successo. Ma la Roma non parte battuta anzi, i giallorossi in Europa stanno facendo molto bene e la squadra potrebbe anche strappare un pareggio. Pronostico: 1X

