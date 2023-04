La gara di andata tra Juventus e Sporting, valida per i quarti di finale in Europa League, è in programma mercoledì 13 aprile 2023 alle ore 21. Pronostico Juventus-Sporting Lisbona, andata quarti di finale Europa League del 13/04/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

La Juventus arriva a questa partita casalinga contro lo Sporting, valevole come macth di andata dei quarti di finale di Europa League, dopo la sconfitta subita in campionato contro la Lazio per 2 a 1, partita che ha visto molti episodi controversi e in attesa di capire come finirà la penalizzazione per il caso plusvalenze.

I bianconeri si sono qualificati ai quarti di finale di Europa League, avendo superato negli ottavi di finale la formazione tedesca del Friburgo, vincendo 1 a 0 in casa a Torino e in Germania per 2 a 0.

La squadra portoghese dello Sporting Lisbona, arriva a questo match al quarto poste in Primeira Liga, lontano 5 dalla zona Champions League per la prossima stagione, ma in serie positiva da sei giornate.

Lo Sporting si è qualificato a questo match contro i bianconeri, avendo superato nel precedente turno la forte formazione inglese dell’Arsenal, pareggiando 2 a 2 in casa e vincendo in Inghilterra per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Juventus-Sporting

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri

Sporting (3-4-3): Adan; St. Juste, Coates, Gonçalo Inacio; Esgaio, Gonçalves, Morita, Reis; Edwards, Paulinho, Trincao. Allenatore Ruben Amorin

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorito il successo interno della Juventus. Segno 1 offerto a quota 1.80 su Starcasinò e a quota 1.83 su Sisal, il pareggio bancato a 3.40, la vittoria esterna della squadra portoghese è offerta a quota 4.50.

Pronostico Juventus-Sporting Lisbona

La Juventus deve sfruttare la partita di andata per vincere e poi andare a Lisbona su un campo molto complicato come quello dello Sporting per qualificarsi alle semfinali di Europa League. Attenzione perà allo Sporting, che ha eliminato l’Arsenal vincendo a Londra. Pronostico 1X