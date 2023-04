Bayer Leverkusen-Royale Union Saint-Gilloise, pronostico e quote sommesse

Bayer Leverkusen-Royale Union Saint-Gilloise, match di andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21. Bayer Leverkusen-Royale Union Saint-Gilloise, pronostico, quote e probabili formazioni per questa partita di Europa League.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa del Bayer Leverkusen, arriva a questa partita di andata dei quarti di finale di Europa League, in programma il 13 aprile 2023, al sesto posto nel campionato tedesco di Bundesliga e viene da 5 vittorie consecutive, l’ultima in casa per 3 a 1 contro il Francoforte.

In Europa League, la formazione tedesca ha superato degli ottavi di finale la squadra ungherese del Ferencvaros, vincendo sia in casa che in trasferta con il risultato di 2 a 0.

La squadra belga del Royale Union Saint-Gilloise, è la squadra rivelazione in Europa Legaue e arriva a questo incontro al secondo posto nel campionato nazionale di Jupiler League, a soli 2 punti di distanza dalla capolista Genk.

Il Royale Union Saint-Gilloise, è approdato ai quarti di finale di Europa League, avendo la meglio di un altra squadra tedesca, l’Union Berlin, pareggiando 3 a 3 in Germania e vincendo nettamente la partita di ritorno in casa per 3 a 0.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono nettamente favorita la vittoria della formazione di casa. Segno 1 offerto vincente a quota 1.55, sia su Starcasinò che su Sisal, il pareggio offerto a 4.20, la vittoria esterna della squadra belga, paga 6 volte la posta giocata.

Pronostico Bayer Leverkusen-Royale Union Saint-Gilloise

Bayer Leverkusen-Royale Union Saint-Gilloise sono due formazioni in forma, infatti entrambe sono imbattute da diverse giornate nei campionati nazionali.

Per noi il Bayern è più squadra e può contare sul sostegno del proprio pubblico, ma attenzione al Royale Union ,che anche nel turno precedente ha segnato 3 reti ad un’altra squadra tedesca. Pronostico 1

