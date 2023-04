Giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21, si gioca in Inghilterra, il match tra Manchester United-Siviglia, partita di andata valida per i quarti di finale di Europa League. Pronostico Europa League: Manchester United-Siviglia, di giovedì 13 aprile 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

Il Manchester United, arriva a questa partita di andata dei quarti di finale di Europa League, al terzo posto nel campionato inglese di Premier League, a pari merito con il Newcastle e in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

La squadra inglese si è qualificata per i quarti di finale, avendo superato negli ottavi la formazione spagnola del Betis Siviglia, superata nella gara di andata in Spagna per 1 a o e al ritorno in casa per 4 a 1.

Il Siviglia si presenta a Manchester, solo al 13° posto nel campionato spagnolo di Liga e dopo una stagione molto tormentata. In Europa, il Siviglia si è qualificato ai quarti di finale di Europa Legaue, avendo la meglio del Fenerbache, battuto in casa per 2 a 0, mentre i Turchia il Siviglia ha perso per 1 a 0.

Probabili Formazioni Manchester United-Siviglia

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Malacia; McTominay, Bruno Fernandes; Antony, Sabitzer, Sancho; Rashford. Allenatore: Ten Hag.

Siviglia (4-2-3-1): Dimitrovic; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Fernando, Gueye; Suso, Lamela, Gil; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono ampiamente favorita la vittoria dei padroni di casa del Manchester United. Segno 1 offerto vincente a quota 1.40 su Sisal e Starcasinò, a quota 4.45 è offerto il pareggio, mentre la vittoria esterna del Siviglia paga 8 volte la posta giocata.

Pronostico Europa League: Manchester United-Siviglia, di giovedì 13 aprile 2023

Noi dello staff di Bet Italia Web, crediamo che la partita di andata tra Manchester United e Siviglia, possa andare a senso unico e ci aspettiamo anche una goleada della squadra inglese.Pronostico 1

