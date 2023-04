Giovedì 20 aprile 2023, alle ore 21, è in programma allo stadio Olimpico di Roma, il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League, tra i padroni di casa della Roma che ospitano la formazione olandese del Feyenoord. Pronostico Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di Europa League del 20/04/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, il possibile risultato esatto e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Roma, arriva a questa partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo aver perso la partita di andata giocata in Olanda per 1 a 0, partita dove i giallorossi hanno sbagliato un calcio di rigore e molte occasioni per segnare.

In campionato la Roma è terza in classifica con 56 punti, 5 in più dell’Inter quinta, ed viene da una striscia di tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta in casa per 3 a 0 ai danni dell’Udinese.

La formazione ospite del Feyenoord, arriva in Italia forte del risultato ottenuto nella gara di andata per 1 a 0. Nel campionato olandese di Eredivisie, gli uomini allenati dal tecnico Arne Slot, sono in testa con 8 punti di vantaggio sull’Ajax seconda e in serie positiva da 8 giornate.

Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer; Jahanbakhsh, Szymanski, Idrisssi; Gimenez. Allenatore: Arne Slot

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la Roma la squadra favorita per la vittoria della partita. Segno 1 offerto a quota 1.85 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a 3.50, la vittoria esterna pagata a quota 4.50.

Pronostico Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di Europa League

La Roma è in un buon momento di forma fisico e anche la partita giocata in Olanda, anche se persa, ha dimostrato che la squadra giallorossa puoò vincere e approdare in semifinale. Il Feyenoord cercherà come gia fatto nella partita in casa di colpire in contropiede. Pronostico 1 – Risultato Finale 2 a 0