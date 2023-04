Allo stadio Do Sport di Lisbona, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 21, la squadra di casa dello Sporting Lisbona ospita la Juventus, per il match di ritorno dei quarti di finale in Europa League. Pronostico Sporting Lisbona-Juventus, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dello Sporting Lisbona, arriva a questa partita di ritorno dei quarti di finale in Europa League, dopo la sconfitta subita nella gara di andata giocata a Torino per 1 a 0 con la rete della vittoria messa a segno da Gatti al 73°.

I giocatori allenati dal tecnico Ruben Amorin, sono al quarto posto nel campionato nazionale portoghese di Primeira Liga, staccati di ben 7 punti dal Braga terzo, ultima squadra ad avere un posto nella prossima Champions League.

La Juventus si presenta a Lisbona forte del risultato ottento a Torino, in una gara però che ha visto lo Sporting sbagliare molte occasini da rete. In campionato la Juve arriva dalla brutta sconfitta subita a Sassuolo per 1 a 0 e sempre in attesa di capire come finirà la penalizzazione di 15 punti inflitta per il caso plusvalenze.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Juventus

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão. Allenatore: Ruben Amorim

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita equilibrata, ma con una preferenza sulla vittoria della squadra di casa. Segno 1 bancato a quota 2.25 su Sisal e a quota 2.27 su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.20, la vittoria della Juventus inserita nella lavagna quote a 3.30

Pronostico Sporting Lisbona-Juventus

Se il nostro pronostico si dovrebbe basare solo sulla gara di andata, lo Sporting è sicuramente favorito per la vittoria nel match di ritorno, visto che ha Torino hanno sbagliato molte occasioni da rete. Ma se guardiamo alla rosa a disposizione del tecnico Allegri, la Juve può superare il turno e qualificarsi per le semifinali. Pronostico 1X – Risultato esatto 2 a 1

