Per il ritorno dei quarti di finale in Europa League, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 21 è in programma il match tra i padroni di casa del Siviglia che ospitano la squadra inglese del Manchester United. Siviglia-Manchester United, pronostico, quote scommesse ritorno quarti di Europa League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Siviglia si presenta a questa partita di ritorno dei quarti di finale in Europa League, dopo il rocambolesco pareggio ottenuto nella gara di andata giocata in Inghilterra per 2 a 2, dopo che 80 minuti il Manchester United aveva dominato la partita.

Nella Liga Spagnola, la squadra allenata dal tecnico Jose Luis Mendilibar, sta lentamento uscendo dalla zona retrocessione, dopo una stagione veramente complicata.

Il Manchester United arriva in Spagna pronto a vendicare il pareggio subito in casa, dopo una partita dominata. In Premier League, la squadra è al momento terza in classifica ed è in lotta con Newcastle e Tottenham per un posto nella prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Siviglia-Manchester United

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Montiel, Kouassi, Marcao, Acuna; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitic, Torres; Lamela. Allenatore Sampaoli

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Malacia; Fernandes, Casemiro; Antonhy, Sabitzer, Sancho; Martial. Allenatore Ten Hag

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la squadra ospite del Manchester United, la squadra favorita per la vittoria della partita. Segno 2 offerto vincente a quota 2.05 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.55, la vittoria casalinga del Siviglia pagata a quota 3.40.

Pronostico Siviglia-Manchester United

Vista la partita di andata per 80 minuti che poteva terminare 6 a 0, non dovrebbe esserci partita, ma come già visto in Inghilterra, il Manchester United ha dei veri e propri blocchi. Il Siviglia proverà a difendere e colpire in contropiede. Pronostico 2 – Risultato esatto 1-3

