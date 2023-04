Giovedì 20 aprile 2023, si gioca il match di ritorno dei quarti di finale di calcio in Europa League tra la squadra di casa della Royale Union, che ospita la formazione tedesca del Bayer Leverkusen. Royale Union-Bayer Leverkusen, pronostico, quote scommesse ritorno quarti di Europa League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra belga di casa del Royale Union, arriva a questa partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo l’ottimo pareggio conquistato nella gara di andata a Leverkusen per 1 a 1, con le reti messe a segno da Boniface per il Royale e da Wirtz per il Bayer.

Nel campionato belga di Jupiler League, il Royale Union è secondo in classifica staccato di due punti dalla capolista Genk.

Nel campionato tedesco di Bundesliga, il team allenato dal tecnico Xabi Alonso, è sesto in classifica ed è lontano 7 punti dalla zona Champions League per la prossima stagione e arriva in Belgio per cercare di centrare la qualificazione alle semifinali di Europa League.

Le probabili formazioni di Royale Union-Bayer Lekerkusen

Union SG (3-5-2):Moris, Kandouss, Burgess, van der Heyden, Nieuwkoop, Lazare, Lynen, Teuma, Lapoussin, Adingra, Boniface.All. Karel Geraerts.

Bayer Leverkusen: (3-4-1-2):Hradecky, Kossounou, Tah, Tapsoba, Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapié, Wirtz. All. Xabi Alonso.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la squadra tedesca del Bayer Leverkusen favorita per la vittoria della partita. Segno 2 offerto a quota 2.00 su Starcasinò e a quota 2.05 su Sisal, il pareggio giocato a 3.50, mentre la vittoria interna offerta a quota 3.55.

Pronostico Royale Union-Bayer Leverkusen

Partita non facile da pronosticare quella tra Royale Union e Bayer Leverkusen. La squadra belga è la vera rivelazione di questa stagione di Europa League, gioca un calcio spumeggiante e a grande ritmo. L’organico del Leverkusen è superiore, ma la formazione di casa potrebbe fare un brutto scherzo ai tedeschi. Pronostico 1X – Risultato Finale 2-1

