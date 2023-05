Giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21, la Juventus ospita allo stadio Allianz di Torino la formazione spagnola del Siviglia, per la gara di andata delle semifinali di Europa League. Pronostico Juventus-Siviglia, andata semifinali di Europa League del 11 maggio 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Juventus, si è qualificata per questo match di andata delle semfinali di Europa League, superando negli ottavi di finale la squadra tedesca del Friburgo, battuta 1 a 0 a Torino e 2 a 0 in trasferta a Friburgo.

Nei quarti di finale, gli uomini allenati dal tecnico Massimiliano Allegri, hanno avuto la meglio della squadra portoghese dello Sporting Lisbona, battuto a Torino per 1 a 0 e pareggiando a Lisbona per 1 a 1.

La squadra spagnola del Siviglia, arriva a Torino per giocare la partita di andata delle semifinale di Europa League, dopo aver eliminato negli ottavi di finale la squadra turca del Fenerbahce, vincendo 2 a 0 in casa e perdendo in Turchia per 1 a 0.

Nei quarti di finale, il Siviglia ha eliminato la quotata formazione del Manchester United, pareggiando 2 a 2 nella gara di andata giocata in Inghilterra e vincendo la partita giocata in casa per 3 a 0.

Le probabili formazioni di Juventus-Siviglia

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas, Badé, Marcão, Acuña; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitić, Lamela; En-Nesyri Allenatore: José Luis Mendilibar

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria dei padroni di casa della Juventus. Segno 1 offerto vincente a quota 1.75 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio giocato a 3.60, la vittoria del Siviglia in trasferta paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico Juventus-Siviglia

La Juventus potrà sfruttare il fattore casa e una rosa qualitativamente migliore della squadra spagnola. Attenzione però al Siviglia che ama giocare questa competizione, già vinta sei volte e capace di eliminare il Manchester United. Pronostico 1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione