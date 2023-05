Per l’andata delle semifinali di Europa League, giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21 allo stadio Olimpico, la squadra di casa della Roma ospita la squadra tedesca del Bayer Lekerkusen. Pronostici Europa League: Roma-Bayer Lekerkusen, quote scommesse e probabili formazioni per questo incontro di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa della Roma, arriva a questa gara di andata delle semifinali di Europa League, dopo ave superato negli ottavi di finale la squadra spagnola della Real Sociedad, superata 2 a 0 in casa e pareggiando a San Sebastian per 0 a 0.

I giallorossi nei quarti di finale hanno avuto la meglio della squadra olandese del Feyenoord, perdendo 1 a 0 in Olanda e vincendo dei tempi supplementari la gara di ritorno giocata a Roma per 4 a 1.

La squadra tedesca del Bayer Leverkusen, arriva nella capitale italiana per questa partita di semifinale di Europa League, dopo aver superato negli ottavi di finale la formazione unghesere del Ferenvarocs, con un doppio 2 a 0.

Gli uomini allenati dal tecnico spagnolo Xabi Alonso, hanno eliminato nei quarti di finale, la squadra rivelazione di questa edizione di Europa League, la Royale Union S.G, pareggiando in casa 1 a 1 e vincendo in Belgio per 4 a 1.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. Allenatore: Xabi Alonso.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono la Roma leggermente favorita per la vittoria. Segno 1 offerto a quota 2.05 su Goldbet e a quota 2.10 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna del Bayer Leverkusen giocato a quota 3.60.

Pronostici Europa League: Roma-Bayer Lekerkusen

La Roma deve cercare di sfruttare la gara casalinga per vincere con qualche rete di scarto per poi presentarsi in Germania e difendere il vantaggio acquisito. Il Bayer Leverkusen è una buona squadra e giocherà sicuramente in contropiede. Pronostico 1X

