Quote Europa League 12 maggio 2023. Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost e le prime linee sulle sfide di ritorno, dopo aver visto l’andata delle semifinali di UEFA Europa League. Roma nuova favorita assoluta per la vittoria finale, Juve @2 per il passaggio del turno contro il Siviglia. Anche la Fiorentina è chiamata al ribaltone in Svizzera in Conference League.

Quote Europa League 12 maggio 2023: la situazione della Juventus

Il Siviglia è un osso duro, lo sapevamo tutti, una squadra ormai specialista nelle vittorie di Europa League, e lo ha dimostrato anche nella partita di andata, chiusa 1-1 dopo essere stata davanti per buona parte della sfida. Il gol al 97° di Federico Gatti all’Allianz Stadium salva in parte i bianconeri che però complicano il passaggio del turno in vista della partita di ritorno in Spagna che non sarà semplice.

Va comunque detto che al 88° c’era un rigore netto negato alla Juventus, per un’entrata a gamba alta di Badé su Rabiot, episodio inspiegabilmente non ricontrollato al VAR dall’arbitro tedesco Daniel Siebert, e ci sarebbe stata anche la seconda ammonizione per il difensore ospite, quindi il bicchiere è mezzo pieno e la Juve potrà ancora giocarsi le sue chance di passaggio verso la finale.

Quote Europa League 12 maggio 2023: la situazione della Roma

Una finale in cui potremmo vedere la Roma. La squadra di Mourinho, dopo aver vinto la Conference League lo scorso anno, vuole anche l’Europa League, e l’1-0 sul pericoloso Bayer Leverkusen è una grande iniezione di fiducia, anche se i giochi sono ancora aperti in vista del ritorno in Germania, e i tedeschi giocano uno dei migliori calci d’Europa, anche se non si è visto all’andata all’Olimpico.

Il Leverkusen è comunque partito forte anche nella sfida d’andata con Andrich e Wirtz, entrambi sfiorano il vantaggio. I giallorossi rispondono con un colpo di testa di Ibanez, sventato da un miracolo di Hradecky. La partita si chiude nella ripresa, fino al guizzo di Dove. Il suo primo gol in Europa vale una vittoria importante per i giallorossi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Quote Europa League 12 maggio 2023: Giallorossi favoriti in antepost

Ecco tutte le quote antepost aggiornate da Snai, e andiamo a vedere anche le prime quote per le sfide di ritorno.

Conference League: anche la Fiorentina chiamata al ribaltone

Brutto ko interno al Franchi per la Fiorentina. Si complica la corsa dei viola verso la finale di UEFA Conference League. Tanti rimpianti per la squadra di Vincenzo Italiano che passa in vantaggio al 25′ con Arthur Cabral, a segno da ex con il settimo gol in Conference League che lo fa diventare il capocannoniere della manifestazione.

Nel secondo tempo la pressione viola cala e il Basilea, stretto alle corde fino a quel momento, ne approfitta per uscire allo scoperto. Andy Diouf parte in campo aperto sfruttando una disattenzione della difesa viola e batte Terracciano. La Fiorentina accusa il colpo, la squadra di Vogel invece continua a rendersi pericolosa su calcio piazzato. Il gol decisivo di Zeki Amdouni arriva in pieno recupero.