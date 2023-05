Giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21, il Siviglia ospita allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, la Juventus, per la partita di ritorno delle semifinali di Europa League. Pronostico Siviglia-Juventus, ritorno semifinali di Europa League del 18 maggio 2023. Scopri le probabili formazioni, le quote offerte dai bookmaker per le scommesse e il possibile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Siviglia si presenta a questa importante sfida di ritorno delle semifinali di Europa League, forte del pareggio ottenuto a Torino per 1 a 1, con le reti messe a segno per il Siviglia da En Nesyri al minuto 26, e il pareggio della Juventus con Gatti in pieno recupero al minuto 97.

La squadra spagnola ha raggiunto le semifinali dopo aver eliminato negli ottavi di finale la squadra turca del Fenerbahce, vincendo 2 a 0 in casa e perdendo in Turchia per 1 a 0. Nei quarti di finale, il Siviglia ha eliminato la quotata formazione del Manchester United, pareggiando 2 a 2 nella gara di andata giocata in Inghilterra e vincendo la partita giocata in casa per 3 a 0.

La Juventus si presenta a Siviglia dopo la partita di andata giocata a Torino, che ha visto la formazione allenta dal tecnico Massimiliano Allegri giocare una partita sottotono, che renderà questa trasferta molto complicata, giocando su un campo molto caldo come quello spagnolo.

I bianconeri hanno raggiunto questa partita di semifinali di Europa League, superando negli ottavi di finale la squadra tedesca del Friburgo, battuta 1 a 0 a Torino e 2 a 0 in trasferta a Friburgo. Nei quarti di finale, hanno avuto la meglio della squadra portoghese dello Sporting Lisbona, battuto a Torino per 1 a 0 e pareggiando a Lisbona per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Siviglia-Juventus di Europa League

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Suso, Torres, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita sul filo di lana, con una leggera prevalenza per la vittoria del Siviglia. Segno 1 bancato vincente a quota 2.40 su Goldbet e a quota 2.45 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.20, mentre la vittoria della Juventus paga 3 volte la posta giocata.

Pronostico Siviglia-Juventus

Noi dello staff di Bet Italia Web ci aspettiamo una partita molto combattuta. La squadra di casa del Siviglia potrà contare sul fattore campo e sulla cabala, che vede la squadra spagnola regina di Europa League. La Juventus dovrà giocare concentrata e sfruttare al meglio le occasioni che sicuramente riuscirà a costruire per centrare la finale. Pronostico X2 Risultato Esatto: 1-1 2-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione