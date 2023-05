Per il ritorno delle semifinali di Europa League, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21 allo stadio BayArena, la squadra di casa del Bayer Leverkusen ospita la Roma. Pronostici Europa League: Bayer Leverkusen-Roma, quote scommesse e probabile risultato esatto per questo importante match europeo.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Bayer Leverkusen, arriva a questa partita di ritorno delle semifinali di Europa League, dopo la sconfitta di misura subita nella gara di andata giocata a Roma per 1 a 0.

La squadra tedesca ha raggiunto questa importante semifinale dopo aver superato negli ottavi di finale la formazione unghesere del Ferenvarocs, con un doppio 2 a 0. Gli uomini allenati dal tecnico spagnolo Xabi Alonso, hanno eliminato nei quarti di finale, la squadra rivelazione di questa edizione di Europa League, la Royale Union S.G, pareggiando in casa 1 a 1 e vincendo in Belgio per 4 a 1.

La Roma si presenta in Germania dopo la vittoria ottenuta in casa, in una partita molto complicata sbloccata dalla belle rete messa a segno da Bove al 63° minuto.

La formazione italiana ha raggiunto le semifinali di Europa League, dopo aver superato negli ottavi di finale la squadra spagnola della Real Sociedad, superata 2 a 0 in casa e pareggiando a San Sebastian per 0 a 0. I giallorossi nei quarti di finale hanno avuto la meglio della squadra olandese del Feyenoord, perdendo 1 a 0 in Olanda e vincendo dei tempi supplementari la gara di ritorno giocata a Roma per 4 a 1.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

Quote offerte dai bookmaker per questo match di Europa League

Per i bookmaker è la squadra di casa del Bayer Leverkusen la squadra favorita per la vittoria del match. Segno 1 giocato a quota 2 sia su FantasyTeam che su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria della Roma inserita in lavagna a quota 3.80

Pronostici Europa League: Bayer Lekerkusen-Roma

Non sarò facile per la Roma riuscire a centrare la finale di Europa League. La squadra tedesca potrà contare sul fattore campo e su una buona forma fisica per ribaltare la gara di andata. La Roma dovrà essere brava in difesa e sfruttare le ripartenze. Pronostico 1X – Possibile Risultato esatto 2-0 2-1

