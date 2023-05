Quote Europa League Finale 2023. Saranno Roma-Siviglia ad affrontarsi nella finale di Budapest del 31 maggio. Niente da fare per la Juventus che esce contro il Siviglia, regina di questa competizione.

UEFA Europa League, i risultati delle semifinali

Tre italiane nelle tre finali europee di questa stagione: evento che non capitava dal 1994. All’Inter in Champions, infatti, si aggiungono Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League. Gli uomini di Mourinho resistono stoicamente a Leverkusen e volano a Budapest, dove ad attenderli non ci sarà la Juventus ma il Siviglia, che ha battuto i bianconeri nei supplementari (2-1) e ha conquistato la settima finale in questa competizione.

Il Siviglia è in finale di Europa League dopo aver battuto 2-1 in rimonta la Juventus di Allegri. Al Sanchez Pizjuan ci sono voluti i supplementari per decretare la sfidante della Roma nell’atto finale di Budapest e sarà la squadra di Mendilibar.

La Roma pareggia per 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen e vola in finale di Europa League: il 31 maggio a Budapest si troverà di fronte il Siviglia, regina della manifestazione con 6 trionfi. In Germania, i giallorossi difendono con i denti l’1-0 dell’andata all’Olimpico, impostando una gara prettamente difensiva.

Quote Europa League Finale 2023: Siviglia-Roma, la finale

Dopo la vittoria della Conference nella passata stagione, in Europa League la Roma è proposta campione a quota @1,93; l’avversario è il Siviglia, capace di eliminare Juventus e Manchester United e che questa coppa l’ha vinta già sei volte. Sulle quote testa a testa la formazione spagnola parte un filo favorita, anche se @1,88.

