Mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 21, allo stadio Puskas Arena di Budapest in Ungheria, è in programma la finale di Europa League tra la squadra spagnola del Siviglia e la Roma. Pronostico Siviglia-Roma, finale di Europa League di mercoledì 31 maggio 2023, scopri le quote offerte dai bookmakers, le probabili formazioni, il possibile risultato finale e il pronostico dei nostri esperti.

Come sono arrivate le due squadre alle finale di Europa League?

La squadra del Siviglia, regina di Europa League, avendo già vinto per ben 6 volte questa competizione, è arrivata alla finale battendo nei quarti di finale il Manchester United, pareggiando in Inghilterra e vincedo in casa, mentre il semifinale ha eliminato la Juventus, pareggiando a Torino e vincendo ai tempi supplementari per 2 a 1.

La squadra italiana della Roma, arriva in Ungheria per giocarsi la finale, dopo aver sconfitto nei quarti di finale la squadra olandese del Feyenoord, perdendo in Olanda e vincendo in casa ai tempi supplementari. In semifinale la Roma ha sconfitto il Leverkusen, vincedo 1 a 0 allo stadio Olimpico e pareggiando 0 a 0 la gara giocata in Germania.

Le probabili formazioni di Siviglia-Roma

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Bade, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Quote offerte dai bookmaker

Finale di Europa League molto combattuta secondo le quote offerte dai bookmaker. Il successo del Siviglia è giocato a quota 2.75, il pareggio bancato a quota 2.90, mentre la vittoria della Roma si gioca a quota 2.80 sia su Sisal che su Strarcasinò

Pronostico Siviglia-Roma, finale di Europa League

Una finale di Coppa è sempre molto difficile da pronosticare. Il Siviglia è più abituato della Roma a giocare finale di Coppa, avendo vinto l’Europa League già ben 6 volte, ma i giallorossi sono reduci dalla vittoria ottenuta lo scorso anno in Conference League. Pronostico nei 90 minuti 0 a 0.

