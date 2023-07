Giovedì 13 luglio 2023, sono in programma le partite di andata del primo turno di qualificazione al tabellone di Europa League. Pronostici Europa League: Haka, Domzale, Riga, Maribor e Zilina favorite per la vittoria nei match interni. Scopri i nostri consigli per le tue scommesse dedicate ai match europei di calcio.

Europa League: i bookmaker premiano le vittorie interne

Sono molte le partite in programma giovedì 13 luglio 2023, valide come match di andata del primo turno di Europa League. In questo articolo andiamo ad analizzare le possibile gare che termineranno con la vittoria della squadra di casa.

Pronostici Europa League: Haka, Domzale e Zilina

Tra le cinque partite prese in esame per questo articolo, partiamo con quella in programma alle ore 17.30 in Slovacchia, che vede opposte Zilina-Levadia. Segno 1 offerto vincente a quota 1.65 sia su Netbet che su Sisal.

Alle ore 18 si gioca la partita in Finlandia tra Haka-Crusaders, con la squadra di casa ampiamente favorita per la vittoria, bancata a quota 1.50. Alle 19 scendono in campo Domzale-Balkan, con la formazione di casa slovena ampiamente favorita dai bookmaker, il segno 1 è giocato a quota 1.25.

Segno 1 favorito anche per Maribor e Riga

Sempre alle ore 19 si gioca il match tra Riga-Vikingur Reykjavik, con la squadra della capitale lettone favorita per la vittoria dell’incontro. La vittoria interna infatti e quotata a 1.80.

Alle 0re 21 scende in campo il team sloveno del Maribor, che affronta la squadra maltese del Birkirkara. Partita che secondo le quote offerte dai bookmaker, premierà ampiamente la vittoria interna inserita nel tabellone quote a 1.10.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.