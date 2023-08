Giovedì 10 agosto 2023, si giocano le partite di andata delle semifinali per l’accesso alla stagione 2023-2024 di calcio in Europa League. Pronostico Olympiakos-Genk e gli incontri di Europa League del 10 agosto 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e i pronostici gratuiti dei nostri esperti di calcio.

Pronostico Olympiakos-Genk di Europa League

La squadra greca dell’Olympiakos, ospita la formazione greca del Genk, per questa andata delle semifinali per accedere al tabellone principale di Europa League.

Per i bookmaker si preannuncia una partita incerta, ma con una leggera prevalenza per il successo interno, offerto a quota 2.10 su Sisal e Starcasinò, il pareggio bancato a 3.40, la vittoria esterna a 3.20. Pronostico 1X

Vittoria interna favorita in 4 partite

Sono quattro le partite dove i bookmaker prevedono una possibile vittoria interna. Qarabag-HJK, con il segno 1 offerto a quota 1.33, Tiraspol-BATE, vittoria interna bancata a quota 1.62, Slavia Praga-Dnipro-1, successo interno offerto a quota 1.40 e nella partita che vede opposte Zrinjski-Breidablik, con il segno 1 giocato a quota 1.75.

Quote Zalgiris-Hacken

Più incerto nelle quote il match tra Zalgiris-Hacken. Segno 2 favorito per la vittoria e inserito nella lavagna quote a 2.05 su Netbet e a quota 2.07 su Bullibet, il pareggio giocato a quota 3.50, il pareggio a 3.30. Pronostico X2

MULTIPLA EUROPA LEAGUE @1.75

Olympiakos-Genk: 1X (1.35)

Zalgiris-Hacken: X2 (1.30)

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.