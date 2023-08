Nella giornata di giovedì 17 agosto 2023, sono in programma i match di ritorno, validi per le semifinali del tabellone di qualificazione dell’edizione 2023-2024 dell’Europa League. Risultato Esatto e Pronostico Genk-Olympiakos e tutte le partite di Europa League del 17 agosto 2023. Scopri i consigli per le tue scommesse, i pronostici e le quote offerte dai bookmaker.

Risultato Esatto e Pronostico Genk-Olympiakos

Sono sette gli incontri in programmma il 17/08/2023 validi per le partite di ritorno delle semifinali di qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League.

Genk-Olympiakos: nel match di andata giocata la scorsa settimana in Grecia, Olympiakos si è imposto per 1 a 0, con la rete della vittoria segnata al primo minuto di gioco da Fortounis.

Per i bookmaker vittoria interna del Genk favorita e offerta a quota 1.72 su Starcasinò e a quota 1.74 su Netbet, il pareggio bancato a quota 3.75, la vittoria esterna a quota 4.20. Pronostico 1 a quota 1.74 Risultato esatto 2-0/2-1/3-1

Scommesse Europa League: Hacken-Zalgiris

Segno 1 nettamente favorito per il matc tra Hacken e Zalgiris, dopo che la squadra svedese è andata a vincere in Lituania nella gara di andata per 3 a 1 e chiudendo così la pratica qualificazione.

Le quote offerte dai bookmaker non prevedono partita, vittoria interna bancata a quota 1.45, il pareggio offerto a quota 4.20, il colpo esterno dello Zalgiris paga 6 volte la posta giocata. Pronostico 1 a quota 1.45

Tutto facile nelle quote anche nella partita tra Ludogorest-Astana, dopo la squadra di casa deve recuperare la sconfitta subita in trasferta per 2 a 1. Segno 1 offerto vincente a quota 1.44 e nel match che vede lo Slavia Praga giocare in trasferta contro il Dnipro-1 dopo il successo della gara di andata per 3 a 0, la vittoria della squadra della Repubblica Ceca è offerta a quota 1.60 sia su Sisal che su Bullibet.

Le altre partite di Europa League in Programma Oggi

Più incerte nelle quote offerte dai bookmaker per le altre tre partite in calendario. HJK-Qarabag, finita 1 a 2 all’andata vede leggermente favorito il segno 2 offerto a quota 2.20, il pareggio giocato a quota 3.50, la vittoria interna offerta a quota 2.80. Pronostico 1X

Breidablik-Zrinjski Mostar, la gara di andata è terminata con il punteggio di 6 a 2 per la squadra della Bosnia Erzegovina e per i bookmaker per questo match di ritorno è favorita sempre la squadra del Zrinjski Mostar, il segno 2 è pagato a quota 2.20, il pareggio a quota 3.40, la vittoria interna a 2.90. Pronostico 1X a quota 1.57 su Sisal e quota 1.59 su Netbet.

Bate Borisov-Sheriff Tiraspol, vittoria larga nella partita di andata per la squadra Moldava, che si è imposta in casa per 5 a 1. Per il match di ritorno è sempre favorita la vittoria dello Sheriff, pagata 2 volte la posta giocata, il pareggio bancato a quota 3.50, il colpo interno a 3.60. Pronostico 1-2 a quota 1.28

