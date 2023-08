Per l’andata della finale per accedere al tabellone principale di Europa League, giovedì 24 agosto 2023, alle ore 20, si gioca il match tra i padroni di casa della Dinamo Zagabrai, che ospitano la squadra della Repubblica Ceca dello Sparta Praga. Pronostico Dinamo Zagabria-Sparta Praga, match di Europa League di giovedì 24 agosto 2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Sicuramente questo è uno degli accoppiamenti più complessi per accedere ad un posto nella prossima edizione di Europa League. quello tra Dinamo Zagabria e Sparta Praga.

La squadra di casa della Dinamo Zagabria, campione in carica di Croazia, arriva a questa partita di andata direttamente in finale, avendo perso l’accesso alla finale per un posto in Champions League, contro AEK Atene, perdendo a Zagabria per 2 a 1 e pareggiando in Grecia per 2 a 2.

La formazione ospite dello Sparta Praga, allenata dal tecnico Brian Priske, ha fallito l’accesso alla finale di Champions, perdendo in casa ai tempi supplemetari per 4 a 3 in match contro il Copenhagen e quindi entra direttamente nella finale per un posto in Europa League.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Europa League

Le quote offerte dai bookmaker, vedono leggermente favorita la vittoria dei padroni di casa, offerta a quota 2.05 sia su Sisal che su Netbet, il pareggio giocato a quota 3.25, la vittoria esterna dello Sparta Praga offerta a quota 3.40.

Pronostico Dinamo Zagabria-Sparta Praga

E’ stata forte la delusione per la Dinamo Zagabria, per non aver conquistato l’accesso alla finale per un posto in Champions League, visto che la squadra croata fino al 90° minuto della partita di ritorno, aveva centrato l’obbiettivo poi sfumato nei minuti finali.

Stessa cosa per lo Sparta Praga più volte in vantaggio nella partita di ritorno giocata in casa, ma poi sconfitta 4 a 3 dal Copenhagen. Pronostico 1X a quota 1.35 su Starcasinò e a quota 1.38 su Bullibet.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto incerta e con poche reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-0 / 1-1 /2-1

