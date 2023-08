Giovedì 31 agosto 2023, si gioca la partita di ritorno, che vale un posto per la prossima edizione dell’Europa League, tra i padroni di casa dell’Aris Limassol, che ospitano la squadra slovacca dello Slovan Bratislava. Aris Limassol-Slovan Bratislava di Europa League, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata giocata giovedì scorso in Slovacchia, ha visto la squadra di casa dello Slovan Bratislava, allenata dal tecnico Vlamidim Weiss, vincere con il risultato di 2 a 1, con le reti per gli slovacchi messe a segno da Tolic e Trelec, mentre la rete dei ciprioti dell’Aris è stata segnata da Mayambela.

Per passare il turno la squadra di casa dell’Aris Limassol, deve vincere con almeno 2 reti di scarto, con una rete di scarto si andrebbe ai tempi supplementari, mentre con il pareggio o la vittoria dello Slovan Bratislava, a qualificarsi per un posto nella prossima Europa League sarebbe la formazione slovacca.

Probabili Formazioni Aris-Slovan Bratislava

Slovan Bratislava: Borjan; Pauschek, Kashia, Bajric, Lovat; Barseghyan, Kucka, Kankava, Zuberu; Cavric, Tolic

Aris Limassol: Vana; Boakye, Moucketou-Moussounda, Yago, Caju; Struski, Brown; Montnor, Gomis, Bengtsson; Stepinski

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Europa League

Per le quote offerte dai bookmaker, è la squadra di casa dell’Aris Limassol, la squadra favorita per la vittoria del match. Segno 1 giocato a quota 1.80 su Sisal e Netbet, il pareggio offerto a quota 3.60, la vittoria dello Slovan Bratislava a quota 4.60.

Pronostico Aris-Slovan Bratislava

Pronostico molto incerto per il match tra Aris Limassol e Slovan Bratislava. Le due squadre hanno più o meno la stessa qualità della rosa e come visto anche nel match di andata giocato il Slovacchia, la partita rimane molto aperta. Pronostico Over 2.5 a quota 1.75 sia su Starcasinò che su Bullibet.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-1 / 2-2 /3-1

