Per il match di ritorno che vale un posto nel tabellone di Europa League, giovedì 31 agosto 2023, alle ore 19, si affrontano Sparta Praga e Dinamo Zagabria. Pronostico Sparta Praga-Dinamo Zagabria, quote scommesse e risultato esatto Europa League del 31/08/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il match di andata giocato la scorsa settimana in Croazia, è terminato con la vittoria casalinga della Dinamo Zagabria contro lo Sparta Praga per 3 a 1.

Lo Sparta Praga, era andato in vantaggio con la rete messa a segno da Krejci su rigore dopo 10 minuti di gioco, ma poi la Dinamo Zagabria ha segnato tre volte, con Spikic a fine primo tempo e con Peric e Ivanusec nei secondi 45 minuti di gioco.

Probabili Formazioni Sparta Praga-Dinamo Zagabria

Sparta Praga: Vindahl Jensen; Sorensen, Panak, Krejci; Wiesner, Kairinen, Sadilek, Zeleny; Birmancevic, Kuchta, Haraslin

Dinamo Zagabria: Nevistic; Moharrami, Ristovski, Peric, Ljubicic; Bulat, Misic; Spikic, Baturina, Ivanusec; Petkovic

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Europa League

Per i bookmaker è lo Sparta Praga la formazione favorita per la vittoria della partita. Segno 1 bancato a quota 1.80 su Starcasinò e a quota 1.83 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.75, la vittoria esterna della Dinamo Zagabria paga 4 volte la posta giocata.

Pronostico Sparta Praga-Dinamo Zagabria

Partita che vede scontrarsi due formazioni che puntavano a raggiungere un posto in Champions League, ma che si vedono scontrarsi per un posto in Europa League.

Lo Sparta Praga deve vincere con almeno 3 reti di scarto, mentre alla Dinamo Zagabrai basta anche un pareggio o perdere con una rete di scarto. Pronostico Over 2.5 a quota 1.85 su Netbet e a quota 1.87 su Bullibet.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-1 / 2-2 /3-1

