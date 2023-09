Per il primo turno di Europa League nel gruppo D, l’Atalanta farà il suo debutto giovedì 21 settembre 2023, alle ore 21, contro la squadra polacca del Rakow. Pronostico Atalanta-Rakow, risultato esatto e quote per le tue scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di Bergano dell’Atalanta, allenata da Gian Piero Gasperini, non è partita sicuramente con il passo giusto in Serie A, dove ha collezionato finora solo 6 punti in 4 partite e vuole riscattarsi in Europa League

La formazione avversaria è il Rakow Czestochowa, che è alla prima partecipazione in Europa League, dopo aver sfiorato la qualificazione alla Champions League, persa nella finale spareggio contro il Copenhagen, è reduce da 3 vittorie nelle ultime 3 partite nel campionato polacco.

Probabili Formazioni di Atalanta-Rakow

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Adopo, Bakker; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; F. Tudor, Rundic, A. Kovacevic; Drachal, Papanikolaou, Kochergin, Plavsic; Cebula, Nowak; Piasecki. Allenatore: Dawid Szwarga

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Europa League

Per i bookmaker, è l’Atalanta la super favorita per questo match che troviamo offerta vincente a quota 1.22 sia su Unibet che su Marathonbet, il pareggio è offerto a quota 6.25, mentre il successo dei polacchi lo troviamo in lavagna a quota 11.00.

Pronostico Atalanta-Rakow Czestochowa

Le quote dei bookmaker parlano chiaro, l’Atalanta è la super favorita per questo scontro, ci aspettiamo subito una partenza a ritmi elevati da parte della squadra di Bergamo.

Pronostico: Atalatanta primo e secondo tempo vincente a quota 1.70 su Bullibet e a quota 1.75 su Goldbet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti, ecco i nostri tre possibili risultati esatti 3-0/4-0/4-1.

