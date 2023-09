Ajax-Marsiglia, è sicuramente uno degli scontri più interessanti per questo primo turno della stagione 2023-2024 di calcio in Europa League, in programma giovedì 21 settembre 2023, alle ore 21. Pronostico Ajax-Marsiglia, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Ajax di Amsterdam, arriva a questa prima sfida del Gruppo B di Europa League, dopo un avvio difficile nel campionato di casa di Eredivisie.

Infatti i “lanceri” dopo 4 giornate giocate hanno raccolto solo 5 punti, frutto di 1 sola vittoria, 2 pareggi e una sconfitta.

Il Marsiglia, allenato da Mister Marcelino Garcia Toral, arriva a questa importante sfida di Europa League, su uno dei campi più difficili d’Europa, ancora imbattuto in Ligue 1, dove ha conquistato 3 pareggi e 2 vittorie dopo 5 giornate giocate.

Probabili Formazioni di Ajax-Marsiglia

Formazione Ajax (4-2-3-1): Gorter, Sosa, Hato, Sutalo, Rensch, Tahirovic, Mannsverk, Bergwijn, Berghuis, Akpom, Brobbey. Allenatore: Steijn

Formazione Marsiglia (4-4-2): Lopez, Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi, Mughe, Rongier, Veretout, Correa, Oliveira, Aubameyang. Allenatore: Garcia

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Europa League

Partita super equilibrata nelle quote offerte dai principali bookmaker, questa tra Ajax e Marsiglia. La vittoria interna della squadra olandese è offerta a quota 2.50 sia si Sisal che su Unibet, il pareggio inserito nel tabellone quote a 3.50, la vittoria ospite pagata a quota 2.70.

Pronostico Ajax-Marsiglia

La squadra di casa dell’Ajax, non ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione nel campionato di casa, il Marsiglia invece non ha ancora perso ma ha pareggiato ben 3 delle 5 partite di Ligue 1 giocate.

Pronostico: Over 2.5 offerto a quota 1.65 su Goldbet e a quota 1.70 su Marathonbet

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti, ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1/2-1/1-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.