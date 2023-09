Quote Europa League, Conference League 1a giornata. Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost dopo la prima giornata della fase a gironi delle altre due competizioni UEFA. Pochi cambiamenti dopo un solo turno, col Liverpool che rimane avanti nelle lavagne di Europa League e un altra inglese, l’Aston Villa, a staccare tutti in Conference League.

Quote Europa League, Conference League 1a giornata: in EL comanda il Liverpool

Dopo la 1° giornata della fase a giorni d’Europa League ecco l’aggiornamento delle quote antepost col Liverpool che rimane favorita per la vittoria finale, a seguire la Roma di Mourinho @10 volte la posta, poi in seconda fascia anche l’Atalanta @15 può dire la sua.

Quote Europa League, Conference League 1a giornata: la Fiorentina insidia l’Aston Villa

Pure in Conference League, dopo la prima giornata della fase a gironi, abbiamo un inglese favorita, l’Aston Villa, e un italiana ad insediarla, la Fiorentina.

