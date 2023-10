Pronostico Sporting Lisbona-Atalanta 5 ottobre 2023. Sfida al vertice a Lisbona per il gruppo dove è impegnata l’Atalanta. Lo Sporting arriva a questo incontro senza ancora aver perso una partita in stagione. Pronostico Sporting Lisbona – Atalanta di Europa League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Sporting Lisbona-Atalanta 5 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Lo Sporting Lisbona è primo a vele spiegate nel campionato portoghese con 6 vittorie ed un pareggio. E’ ancora imbattuto in questa stagione, visto che la gara inaugurale del girone l’ha vinta in casa dello Sturm Graz per 2-1. Nei precedenti contro squadre italiane non perde in casa dal lontano agosto 2005 per 0-1 contro l’Udinese. Da quel momento 2 vittorie e 4 pareggi contro squadre italiane.

L’Atalanta in Serie A è a 13 punti, dietro ai due gruppetti a quota 14 e 18. Viene dal pareggio in casa contro la Juventus, il primo stagionale. Nell’esordio in Europa League vittoria convincente per 2-0 contro il Rakow. Dovrà fare a meno ancora di Gianluca Scamacca, con l’attaccante che dovrebbe tornare a giocare dopo la sosta nazionali.

Pronostico Sporting Lisbona-Atalanta 5 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Gonçalves; Paulinho. All.: Ruben Amorim

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All.: Gasperini

Gian Piero Gasperini nella trasferta a Lisbona non dovrebbe fare particolare turnover. L’unica differenza rispetto alla formazione contro la Juventus in campionato può essere Sead Kolasinac al posto di Giorgio Scalvini in difesa.

Pronostico Sporting Lisbona-Atalanta 5 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Sporting Lisbona – Atalanta sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, giovedì 5 ottobre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmaker per Sporting Lisbona – Atalanta

Per le quote dei bookmakers favoriti i portoghesi a 2.24 Marathonbet e 2.23 Unibet. Il pareggio è a 3.55 Unibet e 3.50 Sisal. La vittoria dei nerazzurri 3.14 Marathonbet e 3.20 Sisal.

Pronostico Sporting Lisbona-Atalanta 5 ottobre 2023: le nostre scommesse

L’Over 2,5 manca da quattro partite con l’Atalanta. E’ la gara tra le squadre più forti del girone, ma non ci aspettiamo particolari tatticismi da ambo le parti, quindi si può puntare su una sfida ricca di reti.

Pronostici Over 2,5 1.76 Unibet, 1.80 Sisal

Pronostico Special su Sporting Lisbona – Atalanta

Visto l’inizio stagionale ci sembra abbastanza alta la quota di Charles De Ketelaere segna o fa assist a 3.50.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 3-1.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.