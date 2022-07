Pronostici UEFA Conference League, calcio d’estate, ma calcio Europeo visto che non sono iniziati solo i preliminari di Champions League, ma dal 5 al 7 luglio si fa sul serio anche con la terza competizione del calcio europeo che ha in programma i primi turni di qualificazione. La Fiorentina è direttamente qualificata ai playoffs.

Pronostici UEFA Conference League: le partite del primo turno

La seconda edizione della UEFA Conference League è pronta a partire. Tra martedì 5 con le prime 2 sfide (Gzira-Atlhetic Escalades e St.Josephs-Larne) e giovedì 7 luglio si gioca l’andata del primo turno di qualificazione (le gare di ritorno si disputeranno tra il 12 e il 14 luglio).

UEFA Conference League: andata primo turno di qualificazione

Gzira (Mlt)-Atletic Escaldes (And)

St Josephs (Gib)-Larne (Nir)

Inter Turku (Fin)-Drita (Kos)

Vikingur (Fai)-Europa FC (Gib)

Alashkert (Arm)-Hamrun (Mlt)

Santa Coloma (And)-Breidablik (Ice)

Borac Banja Luka (Bih)-B36 Torshavn (Fai)

FK Panevezys (Ltu)-Milsami (Mda)

Flora (Est)-SJK (Fin)

KuPS (Fin)-Dila Gori (Geo)

Magpies (Gib)-Crusaders (Nir)

Pogon Szczecin (Pol)-KR Reykjavik (Ice)

Saburtalo Tbilisi (Geo)-Partizani (Alb)

Ruzomberok (Svk)-Kauno Zalgiris (Ltu)

Din. Tbilisi (Geo)-Paide (Est)

Floriana (Mlt)-Petrocub (Mda)

O. Ljubljana (Slo)-Differdange (Lux)

Sf.Gheorghe (Mda)-Mura (Slo)

Bala Town (Wal)-Sligo Rovers (Irl)

Din. Minsk (Blr)-Decic (Mne)

Fola (Lux)-Tre Fiori (San)

Gjilani (Kos)-FK Liepaja (Lat)

HB Torshavn (Fai)-Newtown (Wal)

Laci (Alb)-Iskra (Mne)

Shkendija (Mkd)-Ararat (Arm)

Lechia (Pol)-Akademija Pandev (Mkd)

Buducnost (Mne)-KF Llapi (Kos)

Dun. Streda (Svk)-Cliftonville (Nir)

Derry City (Nir)-Riga FC (Lat)

Tre Penne (San)-Tuzla City (Bih)

Pronostici UEFA Conference League: Fiorentina direttamente ai playoffs

Sono cinque, attualmente, le squadre già qualificate ai playoff della Conference League 2022/2023: West Ham, Villarreal, Fiorentina, Colonia e Nizza. A queste andranno ad aggiungersi 5 squadre eliminate dai preliminari di Europa League e 22 squadre qualificate dal terzo turno eliminatorio.

La formazione viola conoscerà il nome della propria avversaria il primo agosto, nel sorteggio di Nyon. Il playoff d’andata si giocherà il 18 agosto, mentre quello di ritorno è previsto per il 25 agosto. Con un coefficiente UEFA di 15.380, la squadra di Vincenzo Italiano ha buone probabilità di essere testa di serie, evitando così di incontrare squadre del livello di Villarreal e West Ham, ad oggi considerati i principali spauracchi di questi playoff.

Ma se dovessero passare il turno più squadre con un coefficiente superiore a quello della Fiorentina, ecco che il rischio di incontrare la formazione di Unai Emery, capace di eliminare Juventus e Bayern Monaco nella scorsa edizione della Champions League, diventerebbe più concreto.

Non mancano comunque le possibili sorprese e in questo senso attenzione ad alcune mine vaganti, rappresentate principalmente da Colonia, Nizza e – in caso di qualificazione – Anderlecht.

Quote sulla Conference League e programma completo della competizione

Vediamo tutte le date della UEFA Conference League 2022-2023 che inizia con questo primo turno dal 5 luglio e che si concluderà il prossimo 7 giugno con la finale di Praga.

Primo turno eliminatorio: 5/7 e 14 luglio (andata e ritorno)

Secondo turno eliminatorio: 21 e 28 luglio (andata e ritorno)

Terzo turno eliminatorio: 4 e 11 agosto (andata e ritorno)

Playoff: 18 e 25 agosto (andata e ritorno)

Fase a gironi, prima giornata: 8 settembre

Fase a gironi, seconda giornata: 15 settembre

Fase a gironi, terza giornata: 6 ottobre

Fase a gironi, quarta giornata: 13 ottobre

Fase a gironi, quinta giornata: 27 ottobre

Fase a gironi, sesta giornata: 3 novembre

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio (andata e ritorno)

Ottavi: 9 e 16 marzo (andata e ritorno)

Quarti: 13 e 20 aprile (andata e ritorno)

Semifinali: 11 e 18 maggio (andata e ritorno)

Finale: 7 giugno al Sinobo Stadium di Praga

Quote delle prime sfide.

