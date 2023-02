Pronostico Braga-Fiorentina. Completiamo il quadro del ritorno delle coppe europee con la terza e minore, la UEFA Conference League che vedrà in campo due squadre italiane. Qui ci concentriamo sulla trasferta portoghese dei viola.

Pronostico Braga-Fiorentina: lo stato di forma

Alle 18:45 di giovedì si gioca l’andata dello spareggio di Conference League tra Sporting Braga-Fiorentina. Sfida molto complicata per gli uomini di Italiano, che in campionato stanno facendo molto male, si trovano nei bassifondi della graduatoria e sono reduci dalla sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. I viola sono agli spareggi dopo aver chiuso al secondo posto il girone eliminatorio alle spalle del Basaksehir.

I portoghesi, invece, sono terzi nella Liga portoghese con 46 punti e nelle coppe europee non affrontano una squadra italiana dal 2021, quando furono eliminati dalla Roma in semifinale di Europa League. La Fiorentina, che non ha mai incontrato il Braga in Europa, non superava i gironi di una competizione UEFA dalla stagione 2014-2015. Contro squadre portoghesi, comunque, sono 16 i precedenti per i toscani, con 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. In Portogallo, solo 2 vittorie viola (altrettanti pareggi e 4 sconfitte).

Pronostico Braga-Fiorentina: probabili formazioni

BRAGA (4-4-2): Matheus; Gomez, Oliveira, Tormeina, Sequeira; Medeiros, Al Musrati, Racic, Horta; Banza, Ruiz. All. Gomes

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Barak, Brekalo; Cabral. All. Italiano

Quote e free pick su Braga-Fiorentina

La Fiorentina, almeno per quello che riguarda le gare di andata, rischia di più in Portogallo, in casa del Braga: il blitz viola parte da una quota di @2,75, più alta rispetto all’«1» @2,45, con entrambe le offerte che precedono il pari @3,35. Il ritorno al Franchi gioca dalla parte della Fiorentina, che nel testa a testa per il passaggio del turno scende @1,65, con il Braga agli ottavi @2,20.

Sfida molto difficile da interpretare anche a livello scommesse. Ne potrebbe uscire una partita da PAREGGIO @3.35 se volete tentare un azzardo a stake basso.

