Pronostico Calcio Lazio-Cluj. L’Olimpico di Roma sarà la cornice dell’andata dello Spareggio di Conference League in cui la squadra di Sarri è una delle maggiori favorite, anche in quota, del turno. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sul calcio.

Pronostico Calcio Lazio-Cluj: stato di forma

Alle 21:00 di giovedì fari puntati sullo stadio Olimpico di Roma per la gara tra Lazio-Cluj. I biancocelesti sono retrocessi dall’Europa League dopo aver chiuso al 3° posto il proprio girone alle spalle di Feyenoord e Midtjylland, pur avendo fatto lo stesso numero di punti. In Italia, invece, nelle ultime settimane i biancocelesti sono stati molto altalenanti e non hanno mai vinto nei 4 match ufficiali più recenti tra Coppa Italia e campionato.

Il Cluj, invece, attualmente occupa il secondo posto nel campionato rumeno, a -2 dalla vetta, ma è reduce da due sconfitte consecutive. Tre anni fa Lazio e Cluj si sono trovate di fronte nei gironi di Europa League con una vittoria a testa nelle rispettive gare casalinghe: 1-0 per i biancocelesti all’Olimpico al ritorno, dopo che l’andata si era conclusa per 2-1 in favore dei rumeni.

Nella sua storia, la Lazio ha perso solo due volte contro squadre rumene (3 vittorie e 2 pareggi), mentre il Cluj vanta solo due successi contro italiane (un pari e ben 7 ko negli altri match), e ha perso 4 delle 5 trasferte in Italia. Unico successo l’1-2 ottenuto all’Olimpico contro la Roma nel 2008 in Champions League.

Pronostico Calcio Lazio-Cluj: probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Immobile, Pedro. All. Sarri

Cluj (4-3-3): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Petrila, Janga, Krasniqi. All. Petrescu

Quote e free pick su Lazio-Cluj

I biancocelesti debuttano nella competizione all’Olimpico contro i romeni del Cluj, in un impegno sulla carta abbordabile: il segno «1» @1,35 ha la quota più bassa dell’intero programma dell’andata dei playoff, con «X» e «2» rispettivamente @4,75 e @8,75. Nel passaggio del turno, Sarri @1,20 e Cluj @4,50.

Affidiamoci agli ultimi precedenti che hanno sempre visto trionfare la squadra di casa, e anche alle buone statistiche della Lazio quando sfida squadre rumene. Andiamo quindi con VITTORIA LAZIO @1.35 anche se la quota regala poco (ma potete utilizzarla per raddoppi e multiple).

