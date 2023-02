Pronostico Cluj-Lazio. Analizziamo la sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di UEFA Conference League, con la squadra di Sarri che ha vinto all’andata in casa, ma solo 1-0, quindi i giochi non sono ancora chiusi.

Pronostico Cluj-Lazio: la situazione delle squadre

All’andata all’Olimpico la Lazio ha vinto 1-0 grazie ad un gol in acrobazia di Immobile a fine primo tempo, ma la qualificazione rimane in bilico visto che l’espulsione di Patric ha lasciato in inferiorità numerica la squadra di Sarri, e complicato la partita. In campionato la Lazio ha vinto 2-0 sul campo della Salernitana.

Il Cluj ha ritrovato la vittoria battendo 3-1 l’Arges Pitesti nel campionato rumeno, e ritrovano la rete che mancava ormai da 3 partite.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostico Cluj-Lazio: probabili formazioni

Maurizio Sarri preoccupato per le assenze, su tutte quelle di Pedro, ma c’è anche Milinkovic in forte dubbio ed Alessio Romagnoli è ancora alle prese con un problema muscolare.

Cluj (4-4-2): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Deac, Boateng, Muhar, Krasniqi; Malele, Janga. All. Petrescu

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Quote e free pick su Cluj-Lazio

Alla Lazio basta un semplice pareggio per portare a casa la qualificazione. Abbiamo detto delle assenze di Sarri che proporrà una squadra attenta alla fase difensiva, e abbiamo visto anche le difficoltà dei rumeni in fase di realizzazione, quindi consigliamo UNDER 2.5 @1.62 come FREE PICK, sperando di vedere una sfida sulla falsa riga della partita d’andata, con poche reti a referto.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.