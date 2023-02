Pronostico Fiorentina-Braga. Dopo il 4-0 dell’andata in trasferta, il ritorno dovrebbe essere una formalità per i viola in questa sfida dei sedicesimi di finale di Uefa Conference League.

Pronostico Fiorentina-Braga: lo stato di forma delle squadre

La Fiorentina punta tutto sulla Conference League (e sulla Coppa Italia) viste le difficoltà in campionato per i viola che anche qui hanno già ipotecato il passaggio del turno dopo il 4-0 dell’andata in Portogallo. In Serie A la squadra di Italiano è reduce dal pareggio deludente nel derby toscano contro l’Empoli.

Al contrario il Braga sembra concentrato sul proprio campionato visto che attualmnente è al 3° posto, dietro alle big del calcio lusitano, Benfica e Porto. Il Braga arriva dal facile 2-0 interno contro l’Arouca.

Pronostico Fiorentina-Braga: probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Ambrabat, Barak; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Jovic. All. Italiano

Braga (4-4-2): Matheus; Victor Gomez, Oliveira, Niakate, Nuno Segueira; Medeiros, Ali Musrati, Racic, André Horta; Banza, Abel Ruiz. All. Amorim

Quote e free pick su Fiorentina-Braga

La Fiorentina è favorita per un altra vittoria, ma la quota regala poco. Dopo le 4 reti dell’andata, per questa sfida di ritorno, in doppio confronto già segnato per gli ospiti, credo che entrambe le squadre non andranno al 100%, pensando ai prossimi impegni di campionato (specialmente il Braga), quindi in contro tendenza consigliamo UNDER 2.5 @2.20 per un raddoppio abbondante come FREE PICK.

