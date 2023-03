Pronostico Fiorentina-Sivasspor. Giovedì sera, oltre all’Europa League, si giocano anche gli ottavi di finale di UEFA Conference League dove martedì la Lazio ha già perso in casa. Giocano in casa anche i viola, favoriti contro i turchi del Sivasspor.

Pronostico Fiorentina-Sivasspor: stato di forma, statistiche e probabili formazioni

La Fiorentina ha concluso il proprio girone al secondo posto dietro al Basaksehir con 13 punti, gli stessi dei turchi ma con una peggior differenza reti. Agli spareggi di Conference League per accedere agli ottavi, i viola hanno battuto il Braga con un punteggio complessivo netto di 7-2. Fiorentina rinvigorita anche dall’ultimo turno di campionato in cui i viola hanno battuto il Milan.

Il Sivasspor è arrivato primo nel gruppo G con 11 punti, eliminando CFR Cluj, Slavia Praga e FC Ballkani, e non ha quindi dovuto giocare lo scorso turno di spareggio.

Statistiche

-Le due squadre non si sono mai affrontate in passato. La Fiorentina non ha mai perso nei precedenti in casa contro squadre turche, realizzando dieci reti e subendone soltanto una.

-La Fiorentina nelle ultime 5 partite disputate al Franchi ha vinto 3 volte, un pareggio e 2 sconfitte contro Bologna e Torino.

-Il bilancio delle ultime 5 gare in trasferta per il Sivasspor è di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. L’ultima arrivata contro il Karagumruk di Andrea Pirlo con il risultato di 4-3.

Le ultime dai campi

Probabili formazioni. Vincenzo Italiano tornerà a schierare al centro dell’attacco Jovic, dopo la rete realizzata contro il Milan, Sottil in ballottaggio con Ikoné per una maglia da titolare, in difesa torna Milenkovic al fianco di Igor.

Fiorentina (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Sottil; Jovic

Sivasspor (4-3-3): Vural; Yeşilyurt, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Gradel

Pronostico Fiorentina-Sivasspor: le quote

Fiorentina favorita secondo gli analisti per l’andata allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Quota davvero microscopica, appena sopra @1.30 praticamente su tutto il mercato italiano mentre la vittoria dei turchi si arriva a giocare fino in doppia cifra @10 volte la posta.

Free Pick Fiorentina-Sivasspor

La nostra idea per questa sfida è su molti gol. Evitiamo di prendere la Fiorentina ad una quota ingiocabile, e contro un avversario che vale ben più di quanto dicano le lavagne delle scommesse. Contando tutte le competizioni il Sivasspor va a segno da 17 partite consecutive (O/U 14-3). Nelle ultime 3 (e in 4 delle ultime 5) i turchi hanno segnato esattamente 3 reti.

Anche i viola giocano spesso partite con molte reti, come il 2-1 recente sul Milan, 3° Over consecutivo per la squadra di Italiano. Anche il mercato sta andando su questa idea, con la quota che è scesa da @1.90 a sotto @1.75. La nostra FREE PICK è OVER 2.5 @1.73.

