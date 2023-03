Pronostico Sivasspor-Fiorentina, partita di ritorno valida per gli ottavi di finale di UEFA Conference League. Viola impegnati nella trasferta turca da non sottovalutare dopo l’1-0 dell’andata al Franchi che non lascia tranquilla la formazione di Italiano.

Pronostico Sivasspor-Fiorentina: lo stato di forma delle squadre

E’ un ottimo momento per la Fiorentina che su tutte le competizioni non perde da 7 partite (6 vittorie e 1 pareggio), comprese le ultime 5 vittorie di cui fa parte l’1-0 dell’andata al Franchi contro i turchi, un risultato che però non blinda il passaggio del turno. Ancora tutto aperto, anche perché la Fiorentina dovrà giocare questa sfida in trasferta, allo Yeni 4 Eylül Stadyumu.

Dall’altra parte però il Sivasspor oltre alla sconfitta di Firenze, ha perso anche le ultime 2 di campionato (7 gol incassati) e nelle ultime 2 prestazioni l’attacco dei turchi si è bloccato con 0 reti all’attivo e dietro le cose non vanno sempre bene. Nella partita d’andata una sola rete per i viola su un xGol (Gol Previsti) di 2.18.

Pronostico Sivasspor-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Per i viola mister Italiano dovrà fare a meno di Biraghi, è pronto Venuti. Confermatissimo Barak che ha già segnato 4 gol in questa stagione europea. Jovic guida l’attacco con Gonzalez e Saponara.

Nel Sivasspor squalificato Gradel, nel tridente conferme per Saiz, Caicedo e Yesilyrt. Musa si scalda dalla panchina, l’ex Serie A Cofie pronto a centrocampo nel terzetto.

Sivasspor (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyrt

Ballottaggi: –

Indisponibili: Yatabare, Yalcin, Osmanpasa

Squalificati: Gradel

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Venuti; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Saponara

Ballottaggi: –

Indisponibili: Terzic.

Squalificati: Biraghi

UEFA Conference League: il programma completo del 16 marzo

