Pronostico AZ Alkmaar-Lazio. Giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21:00 dall’AFAS Stadion di Alkmaar, la Lazio di Sarri è chiamata all’impresa di ribaltare l’1-2 dell’andata contro l’AZ. Probabili formazioni, migliore quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla UEFA Conference League.

Pronostico AZ Alkmaar-Lazio: lo stato di forma e le quote dei bookmakers

Momento positivo per l’AZ che è reduce da 4 vittorie di fila (tra cui il 2-1 dell’andata all’Olimpico) e ha vinto 5 delle ultime 6 con l’unico ko di misura (1-2) nella difficile trasferta a Feyenoord nel campionato olandese di Eredivisie dove attualmente la squadra di Alkmaar è 3°.

Al contrario momento più delicato per la Lazio, che dopo la sconfitta subita nel match d’andata contro l’AZ non è riuscita ad andare oltre un pareggio a reti bianche sul campo del Bologna in campionato. Un calo abbastanza netto per la squadra di Sarri che precedentemente era reduce da quattro partite vinte nelle ultime cinque, comprese quella in trasferta contro la capolista Napoli (prima squadra a riuscire a battere i partenopei al Maradona in questa stagione).

Pronostico AZ Alkmaar-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Per l’AZ Jansen dovrebbe confermare la formazione vista sia contro i biancocelesti all’andata e nell’ultima di campionato, con un paio di dubbi soltanto: Sugawara e de Jong.

Sarri sembra intenzionato a confermare ancora Maximiano tra i pali mentre a centrocampo potrebbe a sorpresa rimanere fuori Milinkovic-Savic che non è in un grande momento.

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Statistiche

-Nelle sei partite disputate tra qualificazioni e fase a gironi giocate in casa l’AZ ha sempre vinto.

-Tra tutte le competizioni, invece, la squadra di Pascal Jansen ha vinto 13 delle 18 gare giocate in casa, con cinque pareggi ed una sola sconfitta a completare il parziale.

-La Lazio ha vinto soltanto due delle ultime sei partite giocate tra campionato, Conference League e Coppa Italia, con soli quattro gol segnati ma appena uno subito.

-Contro il Bologna, poi, la squadra capitolina ha registrato il 19° clean sheet.

UEFA Conference League: il programma completo del 16 marzo

Ecco le altre partite in programma con tutte le quote Snai principali di questo turno di UEFA Conference League.

