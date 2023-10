Pronostici Primeira Liga 2023-24 8a giornata. Dal 6 al 8 ottobre si gioca in Portogallo dove finora abbiamo SEMPRE incassato la nostra free pick che questa settimana si concentra su Famalicao-Guimares.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 8a giornata: programma completo

8a GIORNATA PRIMEIRA LIGA

6 Ottobre:

Moreirense-Boavista

7 Ottobre:

Chaves-Gil Vicente

Farense-Vizela

Braga-Rio Ave

Estoril-Benfica

8 Ottobre

Casa Pia-Estrela

Famalicao-Guimares

FC Porto-Portimonense

Sporting-Arouca

Pronostici Primeira Liga 2023-24 8a giornata: quote big match

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 8a giornata: FREE PICK

Rimaniamo perfetti in questa stagione con le scommesse gratuite sul campionato di calcio portoghese. Cerchiamo il pokerissimo.

FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Per continuare sulla linea verde con le free pick sulla Primeira Liga andiamo con Famalicao-Guimares. Entrambe arrivano da partite stranamente al alto punteggio ma nelle precedenti 5 partite del Famalicao avevamo sempre visto Under per una squadra nelle cui partite si vedono solo 1.7 gol totali di media. Stessa media nelle trasferte del Guimares che gioca partite spettacolari solo in casa mentre in trasferta ha un atteggiamento più prudente. Le squadre sono appaiate tra 6° e 7° posto, divisi da un solo punto e con il mirino sull’Europa. Ci aspettiamo una sfida combattuta e con poche reti per UNDER 2,5 @1.70.

