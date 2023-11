Pronostici Primeira Liga 2023-24 11a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 10 al 12 novembre. Free pick su Benfica-Sporting Lisbona, due big del calcio lusitano che al momento sono al comando della classifica.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 11a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 11a giornata: FREE PICK Benfica-Sporting Lisbona

Il campionato portoghese rimane uno dei migliori con le nostre free pick (5-2, +2.05 unità). Questa settimana cerchiamo di continuare con una cassa, prendendo in analisi il big match Benfica-Sporting Lisbona. Le quote sono in equilibrio con i padroni di casa leggermente favoriti, anche se al momento al comando c’è lo Sporting con 2 punti in più rispetto al Benfica che inoltre arriva anche da un pesante ko in Champions.

Le assenze preoccupano il Benfica mentre lo Sporting arriva da 4 vittorie tra campionato e coppa (2-1 al Rakow giovedì in Europa League). Due pareggi, entrambi col risultato di 2-2, negli ultimi precedenti tra queste due big del calcio lusitano. A nostro avviso questa volta vedremo qualche rete in meno, visto che parliamo anche di due delle migliori difese. Giochiamo la COMBO X2+UNDER 4.5 @1.77.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.