Pronostici Primeira Liga 2023-24 12a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 1 al 4 dicembre. Free pick su Famalicao-FC Porto.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 11a giornata: programma e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 11a giornata: FREE PICK Famalicao-FC Porto

La nostra free pick sul ritorno del campionato di calcio portoghese è Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93. Non ci aspettiamo tanti gol da questa partita, visto che parliamo della migliore (Porto con 8 gol al passivo in 11 giornate) e della 3° (Famalicao con 10 gol subiti) difesa del campionato lusitano per gol concessi. Nelle partite del Porto quest’anno vediamo 2.1 gol di media (O/U 1-4 nelle ultime 5 giornate di Primeira Liga), in quelle del Famalicao anche meno (1.9).

Cerchiamo di interrompere una lunghissima striscia di 13 Over consecutivi negli ultimi precedenti tra queste due squadre, quindi ci prendiamo qualche rischio, ma prima o poi questa striscia dovrà terminare, e questo sembra lo scontro giusto, col Porto che in settimana è stato impegnato anche in Champions contro il Barcellona, quindi potrà pagare il dispendio di energie psico-fisiche, e ci sono da gestire anche alcune assenze.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅

Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

