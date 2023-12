Pronostici Primeira Liga 2023-24 13a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 10 al 12 novembre. Free pick su Victoria Guimaraes-Sporting Lisbona.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 13a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 13a giornata: FREE PICK Guimaraes-Sporting

Il big match Guimaraes-Sporting: 2 @1.67 è la partita su cui si concentra la free pick di questa settimana per il campionato di calcio lusitano, sempre comandato proprio dallo Sporting che dopo aver perso il big match col Benfica (unico ko stagionale al momento) ha battuto 3-1 il Gil Vicente lo scorso turno. Il Guimares è al 5° posto con 22 punti (9 in meno dello Sporting) ed è reduce dal successo sul campo della Farense, ma precedentemente ne aveva perse 2 di fila e ha sempre perso negli ultimi 6 precedenti contro lo Sporting.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

