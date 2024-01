Pronostici Primeira Liga 2023-24 16a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 5 al 8 gennaio. Molti campionati sono fermi per l’Epifania, non quello portoghese e noi ci concentriamo sulla free pick Boavista-Porto.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 16a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Ecco il programma completo della giornata

16a GIORNATA PRIMEIRA LIGA

Venerdì 5 gennaio:

Sporting-Estoril

Boavista-FC Porto

Sabato 6 gennaio:

Estrela-Vizela

Farense-Gil Vicente

Arouca-Benfica

Braga-Guimares

Domenica 7 gennaio:

Riova Ave-Portimonense

Famalicao-Chaves

Lunedì 8 gennaio:

Moreirense-Casa Pia

Pronostici Primeira Liga 2023-24 16a giornata: FREE PICK Boavista-Porto

Come free pick di questo turno del campionato di calcio portoghese abbiamo scelto una grande classica di Primeira Liga, Boavista-Porto, anche se la prima è quasi una nobile decaduta visto che attualmente occupa la 13° posizione e deve guardarsi alle spalle per non farsi risucchiare nella zona rossa, dopo aver dopo aver raccolto 1 solo punto nelle ultime 7 giornate.

Il Porto, dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la grande rivale, lo Sporting, si è ripreso battendo il Chaves, ma solo di misura per 1-0, anche se quella dei Dragoni è la seconda miglior difesa del campionato con 11 gol al passivo, mentre proprio questo reparto è uno dei grandi problemi del Boavista, 2° peggior difesa con 29 gol incassati (solo il fanalino di coda Chaves fa peggio con 39 gol subiti). Il Porto ha vinto gli ultimi 4 precedenti contro il Boavista, e c’è da credere che vincerà anche questo scontro, ma la quota regala poco intorno @1.40. Decidiamo di alzare il colpo con la COMBO X2+UNDER 3.5 @1.60.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

RENDIMENTO: -0.10

