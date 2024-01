Pronostici Primeira Liga 2023-24 18a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 18 al 21 gennaio. Free pick su Guimares-Estrela.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 18a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

PROGRAMMA COMPLETO 18a GIORNATA PRIMEIRA LIGA

Giovedì 18 gennaio

Famalicao-Braga

Vizela-Sporting

Venerdì 19 gennaio

Benfica-Boavista

Sabato 20 gennaio

Estoril-Arouca

Casa Pia-Farense

FC Porto-Moreirense

Domenica 21 gennaio

Portimonense-Gil Vicente

Chaves-Rio Ave

Guimares-Estrela

Pronostici Primeira Liga 2023-24 18a giornata: FREE PICK Guimares-Estrela

Per questo turno del campionato di calcio portoghese abbiamo scelto Guimares-Estrela: 1 @1.65 come free pick. Il Guimares è in un buon momento, tra campionato e coppa non perde da 8 turni e si è riavvicinato alla zona Europa. Il fortino dell’Estádio Afonso Henriques è una certezza visto che solo lo Sporting con un ruolino di marcia perfetto (27 punti in 9 partite) ha un rendimento interno migliore del Guimares (20 punti in casa, sempre vincente nelle ultime 3).

L’Estrela invece non se la passa bene ed è scesa al 11° posto senza mai vincere nelle ultime 4 giornate (3 pareggi e 1 sconfitte) per una squadra che finora ha messo insieme solo 18 gol totali, 10 in meno del Guimares, e anche la difesa è peggiore rispetto a quella degli avversari. Il Guimares ha vinto 1-0 alla prima giornata in trasferta sul campo dell’Estrela e potrà replicare anche nella gara di ritorno tra le mura amiche.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

RENDIMENTO: +0.60

