Pronostici Primeira Liga 2023-24 19a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 28 al 31 gennaio. Free pick su Gil Vicente-Guimaraes.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 19a giornata: FREE PICK Gil Vicente-Guimaraes

Andiamo per la 4° free pick incassata consecutivamente in Primeira Liga con Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89, si tratta di una giocata asian handicap che ci darà mezzo rimborso in caso di pareggio degli ospiti che hanno comunque una quota in calo e sono appoggiati dal mercato in questa trasferta.

Il Guimaraes è salito al 5° posto dopo le ultime 3 vittorie (mai una sconfitta nelle ultime 9, con 7 vittorie e 2 pareggi). Il Guimaraes ha vinto le ultime 2 sfide (e 3 delle ultime 4) contro il Gil Vicente.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

RENDIMENTO: +1.25

